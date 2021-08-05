Александр Субботин выслушал проблемы белорусов - все вопросы взяты на контроль

В Беларуси продолжаются приемы граждан. Проблемы накануне выслушал вице-премьер Александр Субботин. Среди обращений - земельные отношения и финансовое положение предприятия. Все вопросы взяты на контроль, даны поручения в профильные инстанции. Такая обратная связь уже доказала свою эффективность. Практика будет продолжена на всех уровнях власти.



