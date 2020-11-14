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Александр Тарасенко: Обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси

Обязательный масочный режим постепенно введут по всей стране. Это в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал главный санитарный врач Александр Тарасенко. При этом последнее слово в решении вводить масочный режим с учетом эпидситуации остается за местными властями. Ситуация с заболеваемостью COVID серьезная, но контролируемая. Хватает и коечного фонда, и необходимых лекарств, а также масок и средств индивидуальной защиты.

Для борьбы с COVID-19 в больницах Беларуси задействовано около 30 % коечного фонда

Когда медики прогнозируют выйти на плато по заболеваемости COVID-19? Как проходят испытания российской вакцины "Спутник V"? И когда планируют приступить к массовой вакцинации белорусов от коронавируса? Об этом расскажем уже завтра в 21:00 в "Главном эфире".

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