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Александр Тарасенко: Обязательный масочный режим постепенно введут по всей Беларуси
Обязательный масочный режим постепенно введут по всей стране. Это в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал главный санитарный врач Александр Тарасенко. При этом последнее слово в решении вводить масочный режим с учетом эпидситуации остается за местными властями. Ситуация с заболеваемостью COVID серьезная, но контролируемая. Хватает и коечного фонда, и необходимых лекарств, а также масок и средств индивидуальной защиты.
Для борьбы с COVID-19 в больницах Беларуси задействовано около 30 % коечного фонда
Когда медики прогнозируют выйти на плато по заболеваемости COVID-19? Как проходят испытания российской вакцины "Спутник V"? И когда планируют приступить к массовой вакцинации белорусов от коронавируса? Об этом расскажем уже завтра в 21:00 в "Главном эфире".
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