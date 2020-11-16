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Александр Тарасенко: Рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси постепенно остановится к новому году

Рост заболеваемости COVID -19 в Беларуси постепенно остановится к новому году. Такой прогноз сделал главный санитарный врач нашей страны "Главному эфиру". Александр Тарасенко подчеркивает: ситуация серьезная, но контролируемая. Медики учли недочеты в работе системы здравоохранения во время первой волны и сегодня стараются минимизировать риски заболеваемостью коронавирусом. Однако без строгого выполнения рекомендаций врачей (а это и ношение масок в общественных местах, и социальное дистанцирование) белорусы в большей степени рискуют заболеть COVID-19.


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Кроме этого, в конце ноября заканчивается испытание российской вакцины "Спутник V". По словам медиков, все пациенты чувствуют себя нормально. Ожидается, что массовая вакцинация населения начнется в январе. Для этого используют около 2 миллионов доз вакцины.

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