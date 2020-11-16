Александр Тарасенко: Рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси постепенно остановится к новому году

Рост заболеваемости COVID -19 в Беларуси постепенно остановится к новому году. Такой прогноз сделал главный санитарный врач нашей страны "Главному эфиру". Александр Тарасенко подчеркивает: ситуация серьезная, но контролируемая. Медики учли недочеты в работе системы здравоохранения во время первой волны и сегодня стараются минимизировать риски заболеваемостью коронавирусом. Однако без строгого выполнения рекомендаций врачей (а это и ношение масок в общественных местах, и социальное дистанцирование) белорусы в большей степени рискуют заболеть COVID-19.

