Дело жизни в секундах, минутах, часах. Александр Таратута из Несвижского района коллекционирует часы с гиревым механизмом. Экспонаты житель деревни Сейловичи собирает уже несколько лет. С пением домашних кукушек познакомилась Елена Витко.



Тишина в доме Александра Таратуты - явление редкое. Здесь всегда слышно звуки курантов и тиканья. Уже несколько лет мужчина коллекционирует часы. Покупает их в основном в хорошем состоянии, чтобы сохранилась заводская аутентичность.





В коллекции Александра более 60 часов

Первые часы Александру подарили. Старый механизм надо было отремонтировать. И после удачного эксперимента коллекционер не смог остановиться. Всего в коллекции Александра более 60 часов. Около 40 - с кукушками, еще 20 - ходики. Все они отличаются цветом, формой, размером. Например, есть миниатюрные или часы большие.

Особенная гордость Александра - серия часов с раскрашенными фасадами.

Пока в коллекции 8 часов из 9 известных. Последний и долгожданный экземпляр еще не нашелся.