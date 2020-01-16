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Александр Таратута из Несвижского района коллекционирует часы с гиревым механизмом
Дело жизни в секундах, минутах, часах. Александр Таратута из Несвижского района коллекционирует часы с гиревым механизмом. Экспонаты житель деревни Сейловичи собирает уже несколько лет. С пением домашних кукушек познакомилась Елена Витко.
Тишина в доме Александра Таратуты - явление редкое. Здесь всегда слышно звуки курантов и тиканья. Уже несколько лет мужчина коллекционирует часы. Покупает их в основном в хорошем состоянии, чтобы сохранилась заводская аутентичность.
В коллекции Александра более 60 часов
Первые часы Александру подарили. Старый механизм надо было отремонтировать. И после удачного эксперимента коллекционер не смог остановиться. Всего в коллекции Александра более 60 часов. Около 40 - с кукушками, еще 20 - ходики. Все они отличаются цветом, формой, размером. Например, есть миниатюрные или часы большие.
Особенная гордость Александра - серия часов с раскрашенными фасадами.
Пока в коллекции 8 часов из 9 известных. Последний и долгожданный экземпляр еще не нашелся.
Клубника, белки, косуля, розы, снежинка и шишки - это все названия часов. Их собиратель подбирает по ассоциациям, чтобы ориентироваться в коллекции. Свое хобби Александр развивает и в интернете. С единомышленниками он связывается в социальных сетях. А на ютуб-канале выкладывает видеоинструкции. Увлечение Александра поддерживают родные и друзья. Вместе с ними он ищет новые экспонаты и участвует в аукционах. Коллекция часов только увеличивается.
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