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Александр Турчин: Если руководитель не показывает положительной динамики в работе, с ним надо прощаться
Председатель Минского облисполкома Александр Турчин обозначил роль руководителей районов и предприятий при выполнении показателей социально-экономического развития определяющей, пишет sb.by.
Подводя итоги заседания облисполкома, на котором детально проанализировали экономику центрального региона за первый квартал, он отметил:
"Сегодня в некотором роде оперативная сверка часов. Задачи мы обозначили, вы должны понимать, что в этом году нет никаких оснований для их невыполнения. Следующее заседание облисполкома по рассмотрению этих вопросов проведем по итогам полугодия. Будет дана оценка работе председателей райисполкомов, руководителей структурных подразделений, руководителей предприятий. Если руководитель долгое время не показывает положительной динамики в работе, с ним надо прощаться и находить специалиста, который сможет добиться результата. Подчеркну, что задач огромное количество и в сельском хозяйстве, и в коммунальном, и дорожном, и в социальной сфере. И их надо решать", - высказал свое мнение Александр Турчин.
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