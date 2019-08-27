Александр Турчин и Владимир Дворник в проекте "Разговор у Президента" сегодня после "Панорамы"

Ждать ли до конца года еще повышения зарплат бюджетникам? Как реанимировать отстающие сельхозорганизации и повысить уровень доходов работникам? Также экспорт продуктов питания и IT-услуг, острые вопросы от бизнес-сообщества. Не вырастут ли цены по осени на наши овощи и фрукты. Прогноз и оценка правительственного уровня от Александра Турчина и Владимира Дворника в проекте "Разговор у Президента" сегодня после "Панорамы".