ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Александр Турчин: Особое внимание - низкооплачиваемым рабочим местам

Рост экспорта, производительности труда и зарплат - основные направления работы правительства. По итогам четырех месяцев средняя зарплата в стране превысила тысячу рублей. Но сейчас особое внимание - именно низкооплачиваемым рабочим местам. Об этом в "Главном эфире" заявил первый вице-премьер Александр Турчин. Будут проанализированы причины, а ответственность - на руководителях предприятий (видео).

Начиная со второго квартала и до конца года правительство планирует уделить особое внимание предприятиям, где зарплата ниже 500 рублей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все