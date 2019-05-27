Александр Турчин: Особое внимание - низкооплачиваемым рабочим местам

Рост экспорта, производительности труда и зарплат - основные направления работы правительства. По итогам четырех месяцев средняя зарплата в стране превысила тысячу рублей. Но сейчас особое внимание - именно низкооплачиваемым рабочим местам. Об этом в "Главном эфире" заявил первый вице-премьер Александр Турчин. Будут проанализированы причины, а ответственность - на руководителях предприятий (видео).



Начиная со второго квартала и до конца года правительство планирует уделить особое внимание предприятиям, где зарплата ниже 500 рублей.