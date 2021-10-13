Александр Турчин посетил Борисовскую бумажную фабрику

Поэтапное обновление для повышения эффективности производства. Новые проекты представили губернатору Минской области Александру Турчину на Борисовской бумажной фабрике. С учетом нужд времени и спроса на определенные виды продукции требуется модернизация оборудования. Планируется приобрести современную машину для выпуска бумаги. Это значительно повысит качество продукции, увеличит объем производства и снизит энергозатраты. До конца следующего года планируется завершить подготовку бизнес-проекта и начать закупку оборудования. Постепенно обновляют и устаревшую технику. Проект поэтапный и рассчитан до 2023 года.



В следующем году предприятию 120 лет. Борисовская фабрика выпускает более 200 видов продукции. Значительная часть идет на экспорт.