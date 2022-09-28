Александр Турчин провел личный прием граждан

Региональная медицина, ремонт дорог и благоустройство жилфонда. Личный прием граждан сегодня провел Александр Турчин. Губернатор Минской области рассмотрел обращения от жителей Минского и Любанского, Стародорожского и Воложинского районов.



Среди вопросов, например, транспортная связь и улучшение асфальтового покрытия. Рассмотрели также проблему подтопления земельных участков в садоводческом товариществе Узденского района. Жительницу же агрогородка Хатежино волновал вопрос незавершенного капитального ремонта жилого дома по улице Мира.



Все вопросы граждан рассмотрели детально: подключились профильные службы. По каждому обращению граждан даны конкретные поручения и определены сроки исполнения.