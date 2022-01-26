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Александр Турчин провел личный прием граждан в Дзержинске

Столичные города-спутники Фаниполь и Дзержинск в ближайшее время пополнятся новыми социально значимыми объектами. Модернизируют и их инфраструктуру. Об этом сегодня заявил губернатор Минской области Александр Турчин во времяприема граждан в Дзержинске. Среди проблемных вопросов некачественная и несвоевременная работа общественного городского транспорта, отсутствие комфортных условий для торговли на местном рынке как для покупателей, так и для самих продавцов (мусор, отсутствие питьевой воды и прочных павильонов). И тут же поручения губернатора - привести в порядок и автопарк, а также создать совет рынка из предпринимателей, чтобы решать этивопросы.



Отдельно рассмотрели ситуациюОльги Мулярчик, которая вместе с семьей строит дом в Дзержинском районе. Но в агрогородке Дворище около их жилья нет хорошей дороги. И это вопрос планируют решить уже весной.

Затронули сегодня и такую проблемную тему, как обеспечение водой Фаниполя. В городе устарели коммуникации, из-за этого там периодически прорывает водопровод и город остается без воды.

Всего сегодня Александр Турчин рассмотрел около десятка вопросов. Все они взяты на контроль. Также губернатор посетил и местные промышленные предприятия.

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