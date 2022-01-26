Александр Турчин провел личный прием граждан в Дзержинске

Столичные города-спутники Фаниполь и Дзержинск в ближайшее время пополнятся новыми социально значимыми объектами. Модернизируют и их инфраструктуру. Об этом сегодня заявил губернатор Минской области Александр Турчин во времяприема граждан в Дзержинске. Среди проблемных вопросов некачественная и несвоевременная работа общественного городского транспорта, отсутствие комфортных условий для торговли на местном рынке как для покупателей, так и для самих продавцов (мусор, отсутствие питьевой воды и прочных павильонов). И тут же поручения губернатора - привести в порядок и автопарк, а также создать совет рынка из предпринимателей, чтобы решать этивопросы.