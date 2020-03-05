Вопросы, которые требуют личного внимания председателя Миноблисполкома. Сегодня утром Александр Турчин провел прием граждан. Среди двух десятков вопросов - проблема, на которую еще нужно пролить свет.В деревне Вишневка Минского района отсутствует электроснабжение. Два года назад семья Демидюк на аукционе купила участок, но до сих пор не может завершить строительство дома из-за отсутствия коммуникаций. Губернатор сразу же дал необходимые распоряжения.



