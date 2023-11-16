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Александр Турчин провел прием граждан в Березино - с какими вопросами обращались жители к губернатору Минской области?

Дороги, водоснабжение и жилищные вопросы. Выездной прием граждан в Березино провел губернатор Минской области Александр Турчин.

Одна из проблемных ситуаций, о которой рассказали на встрече, - затопление нового микрорайона индивидуальной застройки. Под водой оказались свежие фундаменты домов. А некоторые владельцы участков даже не смогли приступить к работам. Надо снижать уровень грунтовых и поверхностных вод. Определить, как эффективно это сделать, поручено до 1 марта, а после начать работы. Сельские жители озвучили проблему качества дорог в агрогородке Поплавы. Закрыть вопрос должны в первой половине 2024 года.

Звучали также замечания, касающиеся работы жилищно-коммунального хозяйства, среди актуальных вопросов - трудоустройство и транспортные отношения.

Среди инициатив, прозвучавших от жителей региона, - создать новые производства и места для отдыха горожан. К губернатору обратились не только жители Березино, но и других районов, в том числе Минского, Молодечненского и Борисовского. Каждое обращение рассмотрели детально. Проблемные ситуации поручено решить.

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