3.65 BYN
3.04 BYN
3.60 BYN
Александр Турчин рассказал о планах по развитию инфраструктуры Жодино
Ремонт дворов, улиц и приусадебных территорий, а также наведение порядка в малых и средних городах Минской области - такую задачу на ближайшее время руководство центрального региона считает приоритетной. Как рассказал губернатор Александр Турчин, есть планы и по развитию инфраструктуры целых городов. Например, в 8-м микрорайоне Жодино построят школу и торговые объекты. Также совместно с БелАЗом возведут и новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Одновременно в планах города машиностроителей и развитие новых территорий.
Пятый микрорайон города Жодино, который находится за железной дорогой, представлен землями, оптимальными под застройку. Но там единственное узкое место - это железнодорожный переезд, который собирает постоянно пробки. Поэтому для того, чтобы осваивать этот микрорайон, необходимо решение этого транспортного узла. Мы предлагаем сделать переезд под железной дорогой, который будет широким. И он соединит центр Жодино с этим микрорайоном.
В планах также сделать широколопосным и скоростным участок трассы Р-53 от Смолевич до Жодино. В самом же городе машиностроителей модернизируют и транзитную улицу, связывающую столицу с Борисовом.