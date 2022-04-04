Александр Турчин рассказал о планах по развитию инфраструктуры Жодино

Пятый микрорайон города Жодино, который находится за железной дорогой, представлен землями, оптимальными под застройку. Но там единственное узкое место - это железнодорожный переезд, который собирает постоянно пробки. Поэтому для того, чтобы осваивать этот микрорайон, необходимо решение этого транспортного узла. Мы предлагаем сделать переезд под железной дорогой, который будет широким. И он соединит центр Жодино с этим микрорайоном.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома