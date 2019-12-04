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Александр Турчин утвержден в должности председателя Миноблисполкома
Самый молодой губернатор за всю историю этой должности в Беларуси сегодня приступает к работе.
Депутаты Миноблсовета утвердили 44-летнего Александра Турчина председателем Миноблисполкома. Глава Администрации Президента представила руководителя как человека с большим управленческим опытом, который прошел все ступеньки карьерного и профессионального роста. Все проблемы Минщины новому губернатору хорошо известны. В послужном списке Александра Турчина пять лет работы в исполкоме региона. Именно этот плацдарм стал отправной точкой к должности вице-премьера (это его предыдущее место работы).
Задачи нового губернатора
В совещании с активом региона принял участие и Президент Александр Лукашенко. Глава государства обозначил самые острые вопросы, которые предстоит решить в ближайшее время. Первая из ключевых задач на новом этапе – навести порядок в кадровой сфере. В области 47 вакансий уровня райисполкомов и выше. А от состава управленческой вертикали напрямую зависит экономика региона, отмечает Президент. А также заостряет внимание на зарплатах, рабочих местах, развитии бизнеса, равномерном развитии области. В этом, к слову, должны помочь как предприниматели из глубинки, так и инвесторы. Самые крупные их проекты также должны быть на особом контроле.
Регион ответственности
В целом же новому губернатору в управление предоставлен крупнейший регион. В области проживает почти полтора миллиона человек. ВВП Минщины растет самыми высокими в стране темпами, и по сути эта область единственная, где выполняется требование Президента об опережающем экономическом росте. И это только дополнительная ответственность руководителя, отметил Глава государства. Что касается предыдущего губернатора Анатолия Исаченко, Президент хотел бы видеть его на работе в верхней палате парламента. Такое решение может быть принято в ближайшее время.
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