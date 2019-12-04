Александр Турчин утвержден в должности председателя Миноблисполкома

Самый молодой губернатор за всю историю этой должности в Беларуси сегодня приступает к работе.



Депутаты Миноблсовета утвердили 44-летнего Александра Турчина председателем Миноблисполкома. Глава Администрации Президента представила руководителя как человека с большим управленческим опытом, который прошел все ступеньки карьерного и профессионального роста. Все проблемы Минщины новому губернатору хорошо известны. В послужном списке Александра Турчина пять лет работы в исполкоме региона. Именно этот плацдарм стал отправной точкой к должности вице-премьера (это его предыдущее место работы).





Задачи нового губернатора

В совещании с активом региона принял участие и Президент Александр Лукашенко. Глава государства обозначил самые острые вопросы, которые предстоит решить в ближайшее время. Первая из ключевых задач на новом этапе – навести порядок в кадровой сфере. В области 47 вакансий уровня райисполкомов и выше. А от состава управленческой вертикали напрямую зависит экономика региона, отмечает Президент. А также заостряет внимание на зарплатах, рабочих местах, развитии бизнеса, равномерном развитии области. В этом, к слову, должны помочь как предприниматели из глубинки, так и инвесторы. Самые крупные их проекты также должны быть на особом контроле.

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