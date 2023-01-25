Александр Турчин во время приема рассмотрел более двух десятков вопросов жителей Логойского района

Выслушать, разобраться и принять решение! Сегодня в проблемных вопросах жителей Логойского района разбирался губернатор Минской области Александр Турчин. Среди основных тем приема граждан - строительство и ремонт дорог, водоснабжение, улучшение жилищных условий.

Целый блок обращений затронул фармацевтику. Кстати, это один из профилей промышленности Логойска. Бизнесмены обратились с инициативой перенести из столицы в райцентр производство медпрепаратов, а также наладить выпуск инновационных лекарств. А жителю Логойска Николаю Жардецкому, как и его соседям, не хватает аптеки шаговой доступности. Во время приема нашли варианты для размещения нового объекта.

Во время приема граждан решился и вопрос Екатерины Хандогиной. В деревне Айнаровичи, где проживает ее мать, качество дорог не соответствует даже минимальным стандартам. С учетом востребованности этого маршрута покрытие и коммуникации планируют сделать более прочными.