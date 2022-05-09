Александр Турчин возложил цветы к подножию Кургана Славы

Праздничное настроение сегодня ощущается на мемориалах по всей стране. Для Минской области это Хатынь, Дальва и, конечно же, Курган Славы, где с самого утра многолюдно. В этих краях летом 1944-го Советская армия окружила и разгромила группировку немецких войск. Момент стал одним из решающих в наступательной операции "Багратион".

Почтить память героев приехали тысячи белорусов из разных мест. Многие семьями. Для всех организовали интерактивные исторические площадки. И по традиции цветы к подножию Кургана Славы возложили и представители Федерации профсоюзов, а также руководства центрального региона во главе с губернатором Александром Турчиным.