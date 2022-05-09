ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Александр Турчин возложил цветы к подножию Кургана Славы

Праздничное настроение сегодня ощущается на мемориалах по всей стране. Для Минской области это Хатынь, Дальва и, конечно же, Курган Славы, где с самого утра многолюдно. В этих краях летом 1944-го Советская армия окружила и разгромила группировку немецких войск. Момент стал одним из решающих в наступательной операции "Багратион".

Почтить память героев приехали тысячи белорусов из разных мест. Многие семьями. Для всех организовали интерактивные исторические площадки. И по традиции цветы к подножию Кургана Славы возложили и представители Федерации профсоюзов, а также руководства центрального региона во главе с губернатором Александром Турчиным.

И сегодня же на Кургане Славы заработал фонтан, что еще больше придало майскому празднику торжественного настроения. А в небо в этот момент выпустили почти полтысячи воздушных шаров.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все