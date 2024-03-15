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Александр Турчин вручил белорусским школьникам их первые паспорта
В День Конституции Беларуси по традиции лучшие школьники получают свои первые паспорта.
"Теперь мы - граждане любимой Беларуси!" - такая фраза сегодня много раз звучала во Дворце Республики. Здесь из рук председателя Минского областного исполнительного комитета Александра Турчина вручены паспорта 23 школьникам: представителям от каждого района Минской области и города Жодино.
В свои 14 они успешны в учебе, спорте и творчестве. По словам губернатора, паспорт не просто путевка во взрослую жизнь, это одновременно повод для гордости и ответственность. В честь 30-летия со дня принятия Основного Закона страны молодым людям вручили подарочные экземпляры Конституции.
Александр Турчин также не остался без подарка от молодежи. Всего же в этот особый день во всех регионах Минской области паспорта получили более 570 школьников.
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