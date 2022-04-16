Александр Вольфович: Мы должны помнить наших героев и подавать пример молодежи

История Беларуси богата событиями, о которых важно помнить и рассказывать молодому поколению. Это отметил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович. Сотрудники госсекретариата сегодня работали на месте мемориального комплекса в деревне Красное Молодечненского района. Рядом с братской могилой посадили десяток кленов, занялись и покраской постаментов. Во время мероприятия участники также возложили цветы к памятнику воинам.



Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

Мы не имеем права забыть наших героев, как это происходит в Украине. Мы должны помнить и подавать пример молодежи. После благоустройства братской могилы сотрудники госсекретариата Совета безопасности отправились в Красненское лесничество для посадки деревьев. На месте бурелома появились новые сосны, ели и березы. Всего здесь планируется высадить 9 тысяч саженцев.

