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Александр Вольфович проинформировал военнослужащих об обстановке в Беларуси и вокруг ее границ
Белорусы должны понимать в мельчайших подробностях, что происходит. Александр Лукашенко поручил информировать общественность о военно-политической обстановке в Беларуси и вокруг ее границ. И сегодня в 120-й бригаде Вооруженных сил состоялся открытый разговор госсекретаря Совета безопасности с военнослужащими части. Александр Вольфович подробно рассказал о том, какие меры принимает руководство государства для защиты страны в то время, как курс некоторых соседей явно указывает на их подготовку к войне. И еще раз подчеркнул, что несмотря на нагнетание ситуации деструктивными силами, безопасность Беларуси полностью обеспечена. Благодаря сильной власти и армии мы сможем справиться с любыми вызовами и угрозами.
Фото: БелТА
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