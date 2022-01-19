Александр Ярошенко о "Великом камне" - центре притяжения технологий и капитала

Около 45 резидентов индустриального парка "Великий камень" по итогам года должны начать свою производственную деятельность. На сегодня зарегистрировано 85 компаний. За 6 лет парк стал центром притяжения технологий и капитала для компаний со всего мира. Пандемия коронавируса, безусловно, повлияла на деятельность "Великого камня". Но существенного снижения динамики не наблюдается. Объем заявленных инвестиций составляет более миллиарда 200 миллионов долларов.В преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем мы поговорили с главой администрации Китайско-белорусского индустриального парка Александром Ярошенко о"Великом камне" как точке ростадля экономики страны и региона. И новых совместных проектах.