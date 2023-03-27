3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Александр Ярошенко рассказал о новых резидентах парка "Великий камень"
В 2022-м в дружную семью Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" вступили 19 новых резидентов. Более чем в полтора раза вырос объем промышленной продукции, выручку тоже умножили на два. Экспортную выручку ожидают в 100 миллионов долларов.
На сегодняшний день осуществляется более 97 административных и разрешительных процедур, рассказывает глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко. Есть "Одна станция", где в одном месте можно получить консультацию, оформить документы.
Специальный репортаж "Время Азии" ЗДЕСЬ
За 2022-й практически в три раза увеличилось количество обращений за сертификатом собственного производства. Уже 42 предприятия осуществляют свою хозяйственную деятельность. По словам главы парка, стоит задача привлечения резидентов в сфере медицинского назначения, обслуживания, услуг, выпуска медицинских изделий. 19 резидентов с проектами в сфере биотехнологии, фармацевтики, медицинских изделий и услуг уже зашли в парк.
Мы ввели новое понятие - субъект инновационной деятельности. 135 проектов прошли через руки парка. Мы отобрали несколько проектов. 4 уже стали субъектами инновационной деятельности. Нашли инвестора для одного проекта. Сейчас в активной стадии порядка 15 идей находятся в проработке.
В планах на этот год привлечь не менее 20 резидентов. И это вполне достижимая цифра. С начала года уже 4 проекта вошли в парк (белорусские, китайские, российские). Сферы: от импортозамещения в ветеринарии до лабораторных услуг, а также научных исследований в ядерной энергетике.
"Великий камень" сегодня - это миллиард 300 миллионов инвестиций. Более сотни резидентов. Это важнейшая веха в концепции "Один пояс и один путь".
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все