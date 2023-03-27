Александр Ярошенко рассказал о новых резидентах парка "Великий камень"

В 2022-м в дружную семью Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" вступили 19 новых резидентов. Более чем в полтора раза вырос объем промышленной продукции, выручку тоже умножили на два. Экспортную выручку ожидают в 100 миллионов долларов.

На сегодняшний день осуществляется более 97 административных и разрешительных процедур, рассказывает глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко. Есть "Одна станция", где в одном месте можно получить консультацию, оформить документы.

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За 2022-й практически в три раза увеличилось количество обращений за сертификатом собственного производства. Уже 42 предприятия осуществляют свою хозяйственную деятельность. По словам главы парка, стоит задача привлечения резидентов в сфере медицинского назначения, обслуживания, услуг, выпуска медицинских изделий. 19 резидентов с проектами в сфере биотехнологии, фармацевтики, медицинских изделий и услуг уже зашли в парк.

Мы ввели новое понятие - субъект инновационной деятельности. 135 проектов прошли через руки парка. Мы отобрали несколько проектов. 4 уже стали субъектами инновационной деятельности. Нашли инвестора для одного проекта. Сейчас в активной стадии порядка 15 идей находятся в проработке. Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень"

В планах на этот год привлечь не менее 20 резидентов. И это вполне достижимая цифра. С начала года уже 4 проекта вошли в парк (белорусские, китайские, российские). Сферы: от импортозамещения в ветеринарии до лабораторных услуг, а также научных исследований в ядерной энергетике.