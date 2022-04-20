Александр Яцек: На каждого поляка приходится около $10 тыс. госдолга

Санкции - это оружие, которое действует всегда в две стороны. Это так кажется, что мы вводим и вас наказываем, но мы в то же самое время наказываем сами себя. Надо сказать, что в Польше сейчас в принципе госдолг почти подходит под максимум, который законодательством определен, - 60 процентов. Это обозначает, что на каждого поляка, только кроме его личных долгов, сегодня около 10 тысяч долларов только госдолг. Это отражается, конечно, на платежеспособности польского населения. Сегодня, можно сказать, только в марте в процентном отношении увеличился на 3 процента наш госдолг. Как это отражается? Это отражается на каждом поляке, кредитные ставки выросли уже за последние месяцы в два раза, это, конечно, ослабляет кредитоспособность поляков.

Александр Яцек, политолог, представитель общества "Польша-Восток"