Александр Яцек: На каждого поляка приходится около $10 тыс. госдолга
Тем временем госдолг Польши приближается к критическому пику. Как отметил политолог Александр Яцек, причина не только в мировом экономическом кризисе, это бумеранг европейской санкционной политики.
Страдают, прежде всего, обычные поляки, которые вынуждены платить своим рублем не только за политику своего руководства. Теперь на плечах каждого жителя еще внушительная сумма госдолга.
Санкции - это оружие, которое действует всегда в две стороны. Это так кажется, что мы вводим и вас наказываем, но мы в то же самое время наказываем сами себя. Надо сказать, что в Польше сейчас в принципе госдолг почти подходит под максимум, который законодательством определен, - 60 процентов. Это обозначает, что на каждого поляка, только кроме его личных долгов, сегодня около 10 тысяч долларов только госдолг. Это отражается, конечно, на платежеспособности польского населения. Сегодня, можно сказать, только в марте в процентном отношении увеличился на 3 процента наш госдолг. Как это отражается? Это отражается на каждом поляке, кредитные ставки выросли уже за последние месяцы в два раза, это, конечно, ослабляет кредитоспособность поляков.