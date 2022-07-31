Александра Лукашенко и его семью пытались убить - кто и зачем?

В Минске зрелище не для слабонервных. Начался суд о попытке госпереворота. И стартовали слушания с маленькой сенсации. Вернее, очень неожиданно для ряда СМИ, которые год пытались тщательно заболтать состав преступления.

Это, на секундочку, намерение убийства Президента, его семьи, целого ряда высокопоставленных чиновников. Были составлены списки с фамилиями. Итоговая цель - вооруженный госпереворот и гражданская война в Беларуси.



Ряд информационных ресурсов утверждал, что это поймали просто представителей своего рода дискуссионного клуба. Они понарошку вели переговоры с настоящими военными об убийствах и захвате власти.



И тут внезапно для них сразу в первый день заседаний один из обвиняемых - Александр Федута - признает вину в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем. Да еще просит сделать процесс открытым. Последнее поддержал еще один обвиняемый Григорий Костусев. Вот это поворот.



На скамье подсудимых 5 человек. Сейчас напомним, о каких обвинениях идет речь. Вернее, сами подсудимые об этом пускай расскажут. Они успели наделать, наговорить и записать столько доказательств своей вины, что отрицать ее практически невозможно.







Пять человек в клетке суда: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук. По материалам следствия они планировали убийство Президента, а также вооруженный госпереворот. Об этом подсудимые рассказывали сами.



Мы должны решить нашу общую главную задачу, иначе нас всех ждет плохое будущее. И меня с теми, кто в Америке, тоже - в федеральном уложении о наказаниях есть для того, чем мы заняты, статья, по которой всю нашу теплую компашку могут отправить лет на 30 к ниггерам на зону, где шансы сохранить очко целым практически нулевые. А 30 лет работать белой девочкой для ниггеров - может, лучше от Саши пулю получить.

Это переписка одного из фигурантов процесса Юрия Зенковича. И когда существующие на зарубежные деньги СМИ утверждают, что пойманные заговорщики это просто дискуссионный клуб, эти слова самого Зенковича все ставят на свои места. Планировалось убийство действующего Президента и государственный переворот.



- Может ли армия решить проблему? И объявить через 6 месяцев новые выборы?

- Армия?



- Да. Смотрите, в мире все будут только рукоплескать, если армия решит эту проблему. В стране тоже у армии высокий авторитет, и те, кто его арестуют либо прибьют, станут героями для всего народа.



Гражданин США Юрий Зенкович за столиком одного из минских ресторанов открытым текстом уговаривает высокопоставленного офицера белорусской армии принять участие в планируемом вооруженном госперевороте. А еще убийстве руководителей первого звена, самого Президента и, возможно, его семьи.



Что касается похищений, именно похищений, от Макара я услышал, именно услышал. Не догадался, а услышал. В один раз прозвучала информация - сын Президента.

Планировались похищения. Был даже присмотрен домик для заложников и пыток. А тех, кого захватить не удастся, для них другой сценарий.



Обеспечить лояльность следующий, значит, вот этих перечисленных институций в принципе невозможно. И иногда думайте, пожалуйста, смысл того, что там написано. Может не соответствовать тем буквам, которые вы читаете. Поэтому, пожалуйста, не надо такие вещи произносить вслух. Спасибо. Вот в тот момент, когда у меня дома вдруг установят жучок, и вы это скажете, это будет прекрасным поводом для того, чтобы меня посадить.

Таких вот признаний вагон и маленькая тележка. Уже на этапе подготовки эти люди понимали, что планируют совершить и сколько жертв гипотетически может быть.



- Вопрос уже поставлен фактически о том, чтобы убрать Лукашенко фактически. Кто-то должен людям, которые будут этим заниматься, в общем-то нужно какое-то обоснование. Эти люди должны получить от кого-то не приказ, наверное, ну, если совсем прямо говорить, приговор.

- Я в принципе могу озвучить. У меня есть разрешение. Значит, это группа офицеров белорусской армии, которые могут на сегодняшний день выставить до 5 батальонов.



- Это опять же, то, что вы сейчас говорите, очень пахнет гражданской войной и большой кровью.



Вот на таких мозговых штурмах Зенькович, Федута, Щигельский, Костусев и иже с ними обсуждали, кого карать. Были и встречи с заинтересованными лицами - военными. Их руками заговорщики хотели проделать всю грязную работу. Но, конечно, существовали варианты другие. Например, группа Автуховича. Вот о чем с ним говорил Зенкович.



Готовиться на уничтожение Луки - нужно время и очень хорошая проработка. Можно уничтожить его сейчас только в воздухе, если есть необходимые вещи. Это "Игла" или наподобие что-то там. Кроме этого, "Стингер" или еще в Украине есть своя такая ракета какая-то, которая стоит 80 тысяч долларов. Нужны специалисты, которые могут это сделать.

Это как минимум самый настоящий терроризм. Только заговорщики замахнулись еще дальше - захват страны и дележка власти.



- Вопрос звучит следующим образом: давай, Григорий, с тобой вместе замочим Луку, а кто будет править в Беларуси, мы решим после. Вот так.

- Когда для нас будет возможность решать, кто будет, тогда да.



Что они делают, какие последствия за это могут быть, заговорщики прекрасно понимали. До того как их поймали. После того как их дело начал рассматривать суд, видимо, тоже.



- Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован Щигельским как технический организатор.

- Вину свою я признаю, потому что взрослый и опытный человек должен отвечать за свои поступки.



- Повелся как пацан. В какой-то степени также принял участие в обсуждении тех вопросов, которые они поднимали.

