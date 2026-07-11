Александрия снова собирает своих друзей. На берегу Днепра разворачивается самый главный фестиваль лета. Александрия - один из самых гостеприимных, хлебосольных уголков Беларуси. Это малая родина Президента Александра Лукашенко и признанное место силы, где всегда рады гостям. 11 июля Александра Лукашенко по традиции ждут на гала-концерте фестиваля.

Увидеть масштабный народный праздник в это красивое место на берегу Днепра ежегодно приезжают десятки тысяч человек. Ведь "Купалье" - уникальный венок дружбы, творчества и веселья, где оживают славянские традиции. Присутствуют гости из России, Турции, Азербайджана, Вьетнама и Словакии. В этом и есть основа белорусской государственности - в радушии и уважении к истокам.

Дождь на "Купалье" - к жаркому августу и богатому урожаю. Значит, в Шкловском районе каравай будет увесистым. Ливень накрыл Александрию с утра. Первые гости не изменили традиции: укрылись ностальгией в классе, где Президент, будучи учеником 10 "А", увлекался историей.

Непогода - это не повод прятать праздник. Прямо у купальского "кола" стояла импровизированная сцена.

Белорусские таланты чуть позже сплелись у малой сцены. Торжественная церемония открытия была как никогда красочная. Тысячи гостей заполонили весь берег Днепра.

Открыты душой родные белорусам умельцы и ремесленники из России. Их региональный колорит, их смыслы отражены в уникальных изделиях ручной работы.

Больше 80 друзей Александрии приезжают сюда уже как домой. Впервые праздник посетили гости из Чувашии, Кемеровской, Ростовской, Курганской областей.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Переплетается фольклор, становится каким-то государственным элементом. Это ведь наши корни. Мы чтим все то, что создавалось нашими предками, независимо от национальности, вероисповедания. То, что исконно белорусское, становится универсальным. Это наше достояние и наша сила".

Собираются друзья и за кулисами концертной площадки. Голоса Союзного государства запели на национальных языках друг друга.

Иван Дятлов, победитель талант-шоу "Фактор.BY":

"В такое достаточно тяжелое время здорово, что мы находим силы собираться вместе, праздновать. Появляется вера и уверенность в том, что все у нас будет хорошо, когда мы вместе".

Александра Воробьева, певица (Россия):

"Я смотрю вокруг - какие все красивые, радостные, добродушные. Я впервые в этом прекрасном месте, и мне очень нравится. Мы братья и сестры по крови и по духу, по близкому менталитету. У нас все родное, все общее".

Семейный, уютный праздник Беларуси год назад привлек 115 тыс. друзей. Страна уже нашла свою "папараць-кветку". Белорусское счастье заключается в дружных семьях, трепетной любви к истокам, в улыбках, что были даже шире реки от искреннего восторга жить в мире.

Впереди кульминация праздника. Белорусы и друзья формулируют заветные желания и ближе к полуночи пустят купальские венки по воде. Исключительно с добрыми пожеланиями они отправятся южнее Могилевской, Гомельской областей.