Александрия соберет друзей 10 июля

Летний сезон - это еще и время праздников и фестивалей. Самый душевный и долгожданный из них - "Александрия собирает друзей" - пройдет 10 июля. По традициина берегу Днепра в агрогородке Шкловского района развернутся масштабный город мастеров из России и Украины, подворья с угощениями. Предусмотрено 7 зон для мангалов, печей-казанов и тандыров. Представлены будут все регионы.



На площадках фестиваля пройдут концертные программы. Гостями станутАлена Ланская, Жанет, Ирина Дорофеева, ансамбль "Песняры"



Впервыежемчужина Беларуси - обновленная труппа Купаловского театра. Свою продукцию представят предприятия страны. Подготовку к празднику обсуждали сегодня организаторы на месте предстоящего праздника.



Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Люди, которые посетят этот фестиваль, останутся под такими мощными эмоциональными впечатлениями. И это послужит им в дальнейшем еще крепче, еще сильнее любить наши традиции, любить нашу страну и уважать друг друга.

В этом году фестиваль состоится в один день. И завершится гала-концертом мастеров искусств "Песні маёй краіны", на котором планируют реализовать почти 2,5 тысячи билетов. Они уже в продаже. Организаторы обещают: добраться до места проведения фестиваля будет несложно.



