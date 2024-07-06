"Александрия собирает друзей - 2024" - купальские чудеса и самые яркие моменты фестиваля

6 июля Александрия принимает главный праздник лета. Гостеприимный агрогородок на берегу Днепра - самая большая праздничная площадка в современной Беларуси, где Купалье проходит с международным размахом. В этом году Александрия собирает друзей в юбилейный, 15-й раз! Организаторы (к слову, лауреаты специальной премии "За духовное возрождение") обещают: праздник станет одним из самых ярких в своей истории. Фестиваль все годы поддерживает Президент Беларуси. Александра Лукашенко ждут на празднике и сегодня. Финальным аккордом волшебной ночи по многолетней традиции станут купальский костер и праздничный фейерверк. Об атмосфере дня рассказала Вероника Бута.

Цветок папоротника, венок, костер и славянское единство - Александрия принимает главный праздник лета.

Редко получается так, что Александрия собирает друзей именно в ту самую волшебную ночь. Дата проведения фестиваля совпала с датой народного обряда Купалье. Такое бывает крайне редко: за 15 лет лишь в третий раз.

А значит этим вечером на берегу Днепра будет еще больше волшебства, таинственности, сакральных моментов. И кто знает, может, гости фестиваля найдут тот самый цветок папоротника, который, согласно белорусским поверьям, цветет лишь секунду в купальскую ночь.

Какое же Купалье без древнейшей традиции - плетения венков и гадания на них? Купальский венок - главный символ юбилейного фестиваля. Традиционный костер тоже в программе.

Фестивальная площадка увеличилась на 1 га

Купалье, пожалуй, самый таинственный и самый красивый древний славянский праздник. Не удивительно, что из года в год в гостеприимную Александрию съезжаются десятки тысяч гостей. Минувший фестиваль собрал 80 тысяч, в этом году будет не менее насыщенно.

Территория торжества увеличилась на 1 га. Количество участников тоже бьет рекорды. Более 200 белорусских ремесленников плюс мастера из 22 регионов России, Азербайджана и Узбекистана - всего около 100 человек.

Славянское единство

Где, как не в Александрии соседствуют костюковичское ткачество и брянская роспись по дереву, горецкое соломоплетение и иркутская обработка бересты, рядом осиповичское токарное искусство. В Беларуси не делят на своих и чужих!

Воодушевленные взгляды были устремлены и в небо над Александрией. Высший пилотаж от могилевских авиаторов. Например, фигуру "сердце" в мире выполняют лишь несколько пилотажных групп. Завершилинебесную феерию парашютисты.

25-летие Союзного государства - лейтмотив нынешнего праздника. А еще красной нитью проходит тема Года качества в Беларуси, Года семьи - в России и, конечно, 80-летие освобождения нашей страны. Связь поколений - сегодня уже визитная карточка фестиваля.

Связь поколений ощущаем не только на фестивальной площадке. В эти дни гостям Александрии открыт класс, в котором учился будущий белорусский Президент.

Деревянные парты, глобус. Здесь практически ничего не изменилось. Только очереди сделать заветное фото стали длиннее. В этом году музей заметно вырос. А с помощью специальной интерактивной платформы можно окунуться в атмосферу прошлых фестивалей.

Завершит праздник в Александрии концерт, на котором выступят Зара, Александр Панайотов, Надежда Крыгина, Жанет, Ирина Дорофеева и Руслан Алехно. В эту купальскую ночь на сцене в зажгут белорусские и российские звезды эстрады.