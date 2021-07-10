"Александрия собирает друзей", чтобы напомнить о единстве славян

Главный праздник лета. Александрия традиционно собирает друзей, чтобы напомнить о единстве славян, раскрыть нашу самобытную культуру со всеми особенностями регионов Беларуси. Три кита сегодняшнего вечера: семья, друзья, духовность - то, без чего не состоится ни одно общество. Купалье в Шкловском районе за все годы (а это уже 12-й фестиваль) превратилосьв самый настоящий национальный бренд и ежегодно собирает тысячи гостей не только из разных уголков нашей страны. В купальскую ночь с нами и гости зарубежные. 2021-й, даже несмотря на пандемию, исключением не стал. В нынешнем году Александрию коснулся ребрендинг - многое здесь проходит впервые. Театральный шатер, палаточный городок - это далеко не все сюрпризы.



Вероника Бута о самых ярких моментах праздника. Весело и шумно... Именно так Александрия проводит ежегодную встречу со своими лучшими друзьями. Здесь каждый найдет что-то по душе. Жаркий во всех смыслах праздник. Похоже, сегодня Александрия готова нарушить многолетнюю традицию и не пролить ни капли дождя.



Рушник - символ праздника этого года



Уникальный атрибут славянского быта. Особенный, свой в каждом белорусском местечке. Но вместе с тем - объединяющий в гармоничное целое всю нашу славянскую культуру. Знаково для 2021-го:Беларусь - Россия - Украина. Рушник народного единстваздесь, на александрийской земле.



Полтора километра торговых рядов



Сувениры и гастрономические изыски от каждой области и прямиком из столицы. Дегустации и шопинг обещают до 2 часов ночи. Впервые на александрийской площадке Слонимский мясокомбинат. Подготовились основательно. Две фуры с оборудованием, два грузовика с продуктами. Их выбор - малая родина. И глядя на них, язык не повернется сказать, что своим выбором они недовольны.







За титул "Властелин села" в этом году боролись почти полтысячи семей

До гранд-финала дошли лишь шесть из них. Десятки конкурсов позади. Здесь и лучшие кулинарные изыски из того, что сами вырастили, и "Кто в доме хозяин". Новация этого года - конкурс интеллектуальный - поделиться своими бизнес-идеями.

Июльский вечер в Александрии стал уже традицией и для дипкорпуса. Ежегодно послы зарубежных государств приезжают в Александрию, чтобы ближе познакомиться с белорусской историей и традициями. Прочувствовать страну, в которой предстоит работать, это "маст хэв" для хорошего дипломата. Купалье со всей своей атрибутикой, пожалуй, самый самобытный обычай, сохранившийся до наших дней.

А в купальские дни еще и немного волшебное. Александрия живет в предвкушении гала-концерта - это кульминация праздника. До его начала остается менее получаса. Национальное шоу "Песні маёй краіны" можно назвать поистине народным - впервые жители Александрии сами выбирали, какие композиции сегодня прозвучат на большой сцене. Впервые на гала-концерте и Президентский оркестр! А вот из традиционного - атмосфера любви и взаимопонимания и, конечно, долгожданные гости - звезды белорусской эстрады и не только. Сюрпризы продолжаются.