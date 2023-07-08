"Александрия собирает друзей": как проходят народные гуляния

Много людей. Все такие дружные, красивые, вот эти концерты - все очень круто.

Мы приехали за двести километров, чтобы тоже прикоснуться к традициям. Мы впервые здесь и очень рады, что у нас действительно в такое сложное время сохраняется уголок стабильности. И хотим сказать большое спасибо Президенту.