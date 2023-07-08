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"Александрия собирает друзей": как проходят народные гуляния
Самый душевный и долгожданный фестиваль лета - "Александрия собирает друзей" - проходит на берегу Днепра.
В этот раз рекордное количество гостей приехало на праздник со всей Беларуси, а также из девятнадцати регионов России. Девяносто мастеров из братской страны знакомят с уникальными ремеслами. Работает сразу несколько площадок, на которых выступят лучшие артисты Союзного государства. Приглашают фудкорты и торговые ряды. Предприятия выставляют свыше 10 тысяч товаров, в том числе мерч Первого. Представлены экспозиции МТЗ, "Джили" и мотовелозавода. Сегодня в Александрии очень интересно.
Много людей. Все такие дружные, красивые, вот эти концерты - все очень круто.Мы приехали за двести километров, чтобы тоже прикоснуться к традициям. Мы впервые здесь и очень рады, что у нас действительно в такое сложное время сохраняется уголок стабильности. И хотим сказать большое спасибо Президенту.
Беларусь нам очень понравилась. Понравились прекрасные, душевные люди. С большим удовольствием делегация Свердловской области приехала показать свой любимый край.
Мы приехали из Калужской области, и уже [приезжаем] не первый раз - уже третий. Каждый раз ждем с нетерпением. Очень рады общаться друзьями.
Для меня большая честь приезжать сюда из года в год, потому что приезжают сюда друзья, коллеги. Мы обязаны быть вместе. Сегодня как никогда.
В программе праздника Купалье в Александрии - гранд-финал конкурса "Властелин села": определят самую яркую и работящую семью Беларуси. Открыты цирк шапито и контактный зоопарк.
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