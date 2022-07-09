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Александрия в очередной раз собрала друзей на берегу Днепра
"Александрия собирает друзей" - самый душевный праздник лета развернул свои торговые ряды и подворья на живописном берегу Днепра в Шкловском районе.
В этом году представлены свыше полутысячи мастеров со всех регионов страны, а также 12 регионов России, Казахстана, Таджикистана. Мастер-классы, выступления народных коллективов, достижения отечественных машиностроителей - МТЗ и "Белджи". И, конечно же, можно приобрести сувениры, в том числе с мерчем от Президента. Украшением фестиваля стала площадка "Колесо жизни" с обрядами всех пор года.
гости фестиваля:
Мы очень любим приезжать сюда, потому что этот праздник действительно для всех. Здесь здорово, весело. Как дома. Беларусь для меня - вторая родина. С удовольствием приезжаем, у нас здесь очень хорошие друзья. Всегда нас ждут. Мы очень рады дружить с вами. Вы очень гостеприимная, замечательная страна. Когда мы едины - мы непобедимы.
Фестиваль назовет сегодня и победителей республиканского проекта "Властелин села". А в 9 вечера на большой сцене начнется гала-концерт под названием "Есть на что посмотреть", который завершится праздничным фейерверком и дискотекой.
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