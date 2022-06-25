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Общество
Александрия вновь соберет друзей - чем удивит фестиваль в этом году?
25.06.2022
21:36
Президент
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"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко озвучил предложения по борьбе с изменением климата
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"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
4 часа назад
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
4 часа назад
Что предложил сделать Вучичу Президент Беларуси для улучшения белорусско-сербских отношений
5 часов назад
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Прогресс Беларуси по достижению ЦУР сохраняется на высоком уровне
1 час назад
На рассмотрении в Палате представителей находится 23 законопроекта
1 час назад
Республика Беларусь официально теперь партнер БРИКС
11.11.2024
12:46
Новый этап электоральной гонки - 7 ноября в Беларуси начался сбор подписей от граждан
07.11.2024
17:34
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06.11.2024
22:35
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Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
Недавно
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
2 часа назад
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
2 часа назад
2024 год может стать самым жарким на планете за всю историю наблюдений
2 часа назад
Экономика
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У россиян в преддверии Нового года вырос спрос на санаторный отдых в Беларуси
4 часа назад
"Продэкспо-2024" в Минске соберет лидеров продовольственного рынка
5 часов назад
Червяков: Беларусь участвует в обеспечении продовольственной безопасности Китая
6 часов назад
Биткоин обновил рекорд: стоимость криптовалюты превысила 84 тыс. долларов
17 часов назад
В Беларуси владельцы люксовых авто в 2025 году начнут платить повышенный налог
11.11.2024
10:25
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Литва денонсировала договор о таможенном сотрудничестве с Беларусью
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ООН: с октября 2023 года в секторе Газа погибли более 320 сотрудников гуманитарных организаций
2 часа назад
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
5 часов назад
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
6 часов назад
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Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
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