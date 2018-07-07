Александрия вновь собирает друзей! Агрогородок превратился в большую фестивальную площадку

850 ремесленников из 7 стран: город мастеров растянулся на километр. Здесь можно не просто купить себе сувенир, но и сделать оберег. А также попробовать себя в качестве кузнеца или гончара. Невозможно пройти мимо национальных подворий и не попробовать блюда настоящей белорусской кухни. И как это полагается на праздник Ивана Купалы, обязательно сплести венок. А для любителей попариться - настоящая баня.