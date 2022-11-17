Александру Казаченко требуется помощь на лечение и реабилитацию

Много лет назад купание в водоеме закончилось серьезной травмой позвоночника, которая приковала Александра Казаченко из Калинковичей к инвалидной коляске.

После несчастного случая в 2010 году команда минских нейрохирургов провела экстренную операцию. Был поставлен диагноз "травматическая болезнь спинного мозга, глубокий верхний парапарез, нижняя параплегия".

Несмотря на все усилия врачей, Александр не смог подняться на ноги. Перелом шейных позвонков спровоцировал нарушение обмена веществ, в результате чего началось усиленное выделение белка и выброс его в коленные суставы. Процесс привел к разрушению правого коленного сустава. Состояние ноги ухудшалось, началось нагноение. Несмотря на неоднократные операции и попытки спасти ногу, в 2015 году ее ампутировали. Но беда не заставила себя долго ждать. Летом 2018 года врачи провели третью операцию - из-за разрыва прямой кишки случился перитонит.

Александр надеется на добрых людей, которые смогут отозваться на его боль и помогут собрать средства для дальнейшего лечения, реабилитации и покупки электроколяски. Любая помощь будет для молодого человека существенной и бесценной.

Благотворительные счета открыты в филиале 317 центра банковских услуг № 313 ОАО "АСБ Беларусбанк"г. Калинковичи, ул. Советская, 102, УНП 100325912, БИК AKBBBY2Х:

транзитный счет - BY12AKBB38193821000310000000,

счет в белорусских рублях - BY24AKBB31340000101093320313.