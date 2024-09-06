Александру Лукашенко представили концепцию нового здания Национального исторического музея

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 сентября собрал совещание по вопросам архитектурного решения и концепции экспозиции культурно-исторического комплекса "Национальный исторический музей", сообщает БЕЛТА.

Как отметил в начале мероприятия глава государства, в повестке совещания - принципиальный и важный вопрос для белорусского государства - о строительстве нового, современного Национального исторического музея Беларуси. "Должен быть нормальный музей, куда особенно молодой человек зайдет и выйдет, убедившись в том, что мы имеем право на свою государственность, мы ее добились, заслужили тяжелым трудом, потом и кровью, прожив даже не столетие, а тысячелетие. И вот она, история - на глазах", - обратил внимание Президент.

"Что бы ни происходило вокруг страны, как бы мы ни были затянуты текущими вопросами, вопросы национального государственного строительства всегда будут в центре нашего внимания", - подчеркнул Александр Лукашенко.

За 30 лет суверенного пути в этом направлении в Беларуси, по словам Президента, сделано немало. "Мы определились с подходами к истории белорусской государственности, в целом государственной политике в сфере истории. Перестали стесняться некоторых периодов нашей истории. Говорим об этом честно, открыто, так, как мы это понимаем. Это актуально звучит накануне Дня народного единства. Так вот музей - это очередной этап в этом деле", - отметил Президент.

Основная цель - показать непростой тысячелетний путь белорусов к обретению государственности. "Несмотря на все политические вихри, которые проносились над нашей страной, белорусский народ сумел сохранить и развить свои особые идентичность, язык, культуру, имеет уникальный талант и отличается особым качеством - миролюбием. Мы прошли сложный путь и достигли высоких результатов. Это должно быть объектом гордости, особенно для нашей молодежи", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что в содержании экспозиции не должно быть никакого националистического или ура-патриотического перехлеста. "В ней нужно отразить объективный взгляд на нашу историю, чтобы не только белорусы, но и другие народы могли согласиться с ее трактовкой или, во всяком случае, не могли отвергнуть и отрицать ее. Мое основное требование - изложить исторические факты максимально правдиво", - обратил внимание Президент.

Место, подобранное для расположения музея, глава государства считает вполне оптимальным. Возведение этого объекта завершит облик района, который уже в народе назвали кварталом белорусской государственности - рядом со зданиями Дворца Независимости, Верховного Суда, площадью Государственного флага.

"Музей должен стать своеобразной визитной карточкой страны. Восхищать как современным архитектурным обликом, так и внутренним наполнением", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент выразил уверенность, что подобный объект в Беларуси необходимо было давно создать. "В любом мало-мальски уважающем себя государстве давно фундаментальные здания созданы, музеи созданы для того, чтобы новое поколение гордилось тем путем, который пройден предыдущими поколениями", - сказал глава государства.

Президент ориентировал на то, чтобы уделить особое внимание архитектурному решению: "В нем должна читаться национальная особенность страны. В то же время нужно максимально продумать вопросы содержания, эксплуатации здания, инженерных конструкций и прочего". В оформлении музейной экспозиции глава государства считает важным соблюсти баланс традиционных канонов и современных информационных систем. "Словом, музей должен быть самым современным", - сказал Александр Лукашенко, добавив, что нужно изучить опыт возведения различных музеев в других странах и при необходимости его использовать.

"Мы создаем (и мы это должны понимать) объект не на один год и не на два. В новом здании музея потомки увидят образец отношения к своему прошлому, - обратил внимание Президент. - Музей должен быть правдивым и объективным. Никакой политизации, никакого "ура" в отношении Лукашенко, петровых, сидоровых, которые якобы вершили историю, а народа при этом не видно. Все должно быть абсолютно объективно и заслуженно". Глава государства ориентировал на то, чтобы подчеркнуть особые страницы истории страны, но в то же время и ничего не прятать. "Это должно быть отражением той политики, которую мы проводим сегодня в Беларуси", - отметил он.

По поручению главы государства Минский горисполком совместно с Министерством культуры и историками проработали все эти вопросы, о чем было доложено во время совещания.

Планируется, что Национальный исторический музей разместится в Центральном районе Минска на участке между пр.Победителей - ул.Орловской и рекой Свислочь. Здесь же, где ранее работал парк "Дримлэнд", предлагается создать парк Народного единства, который станет частью водно-зеленого диаметра города.

Планировочное решение здания Национального исторического музея повторяет контур карты Беларуси. Экспозиция музея будет содержать экспонаты и информацию об истории белорусских земель, начиная с древних времен и заканчивая современностью.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев пояснил, что на обозначенной территории площадью около 31 га планируется создать не только музей, а целый музейно-парковый ансамбль и назвать его Парком народного единства. На этой территории уже не ведется никакого другого строительства зданий или сооружений, и есть необходимость провести благоустройство, добавив свою изюминку, которой и станет новый парк и музей. "Это будет символом нашей страны", - считает Владимир Кухарев.