10-11 ноября 2026 года состоялся очередной раунд переговоров между Украиной, Россией и США. Два года эксперты заявляют о хорошем результате после переговоров и позитивном настрое, но пока существенного результата не наблюдается.

Согласен ли с таким утверждением кандидат исторических наук, политолог Алексей Беляев, поинтересовались в "Актуальном интервью".

Он обратил внимание, что каждая из сторон преследует собственные интересы, но тем не менее небольшая доля оптимизма есть - в Абу-Даби прошла трехсторонняя встреча, возобновленная после длительного перерыва.

"Для президента США Дональда Трампа переговоры сейчас - последний шанс подкрепить свой авторитет, который сильно пошатнулся после ноябрьских выборов в Конгресс США. Сегодня во внутренней политике Трамп уже мало что сможет сделать, поэтому полностью переключается на внешнеполитический трек, где ему надо демонстрировать успехи", - выразил мнение собеседник.

Алексей Беляев

Одна из историй, которую американский лидер продавал американцам, была об окончании войны в Украине за 24 часа. Чтобы разгром на выборах в Конгресс не был окончательным, Трамп и его представители активизировались в переговорном треке. Обмен пленными, к слову, руководство США продает своему народу как успех, а контакт между украинской и российской сторонами - результат усилий Америки.

У России позиция неизменна. Президент РФ Владимир Путин заявлял спецпосланникам США Джареду Кушнеру и Стиву Уиткоффу о том, что только государственные границы являются линией, на которой РФ готова остановиться, без каких-либо серых зон. "Государственная граница Российской Федерации представляет собой включение после референдумов некоторых украинских территорий - Донбасс, Луганск, Запорожская и Херсонская области. Сегодня части этих территорий еще находятся под контролем Украины, вооруженных сил Украины. Для России требование означает, что ВСУ должны покинуть территорию РФ. Должна быть установлена российская государственная граница так, как ее видят в Москве, и в этом плане подвижек нет", - напомнил кандидат исторических наук.

Владимир Зеленский после переговоров сказал, что Украина не признает и не выведет с этих территорий войска. Украинское руководство твердо стоит на требовании вернуть стране границы до 1991 года. Как в такой ситуации можно рассматривать заключение мира, пожалуй, вопрос риторический.

"Владимир Путин также выдвинул требования к западным странам, чтобы они не пытались, даже если будет заключен мир или перемирие, вводить свои войска на территорию Украины. Хотя та же Польша и в целом "коалиция желающих" заявляет о готовности ввести миротворческий контингент. Там просто у каждого из членов этой коалиции тоже есть свои интересы", - отметил политолог. К примеру, Польша давно положила глаз на западные территории Украины и не раз сообщала о возможности взять их под контроль, а фактически присоединить их к Польше. По мнению Алексея Беляева, другие западноевропейские страны (Германия, Франция) под маркой ввода и присутствия стран НАТО на территории Украины смогут продолжать создавать военные базы и накачивать украинское государство вооружением.