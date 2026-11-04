Алексей Кравченко: Если молодежь не знает сути фильма "Иди и смотри" - это упущение родителей

Если молодежь не знает сути фильма "Иди и смотри" - это упущение родителей. Так прямолинейно актер Алексей Кравченко - исполнитель роли Флеры в легендарной военной драме Элема Климова - прокомментировал "Первому информационному" скандал вокруг клипа Егора Крида.

Напомним, 32-летний исполнитель появился в лонгсливе с постером фильма. Дизайнеры взяли за основу изображение главного героя, обрисовав его татуировками и добавив пирсинг. Под песней "Милый ублюдок" появились сотни негативных комментариев. Слушатели связали это с оскорблением памяти павших белорусов в годы Великой Отечественной войны. Сам Крид пытался оправдаться: мол, не знал о существовании такого кино.

Алексей Кравченко, народный артист России, вспоминает: "Когда ты проезжаешь кинотеатры, где идет фильм "Иди и смотри", и если у кинотеатра стоят 5-7 карет скорой помощи, то это "Иди и смотри" идет. Так было. И я бы никогда не подумал, что по прошествии времени немножко можно стебануть этот фильм. У меня не укладывается это в голове. Я, конечно, глубоко поражен ситуацией".

Актер считает, что должны быть организации, которые отслеживают подобные вещи. "Если нет, ребята, я развожу руки и говорю: "Ну, значит, у нас будет вот такое поколение. Значит, мы хотим такое поколение, значит, дальше будет еще хуже. Хотим мы этого?" Это вопрос ко всем. Если говорить об обязаловке смотреть - нет, никто никого не заставляет, но хотя бы надо иметь понимание, о чем этот фильм", - подчеркнул он. Кравченко отметил, что огромное количество зрителей были возмущены ситуацией.

По его мнению, исполнитель мог не знать фильма в силу возраста, но автор идеи сделать фотоколлаж с главным героем, облепив лицо татуировками, - это упущение родителей. "Есть родители, которые с большим сердцем внутри воспитывают своих детей и не хотят их видеть "абырвалгами". Все-таки хотят видеть человека с большой буквы, с душой, а не полуфабрикат. Давайте растить наших детей великими, а не полуфабрикатами", - резюмировал актер.

Напомним, клип Крида привлек внимание белорусских правоохранителей. Демонстрация ролика вызвала широкий общественный резонанс и получила негативную оценку в различных социальных сетях и мессенджерах.