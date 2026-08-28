Алексей Кушнаренко поздравил передовиков жатвы Минской области

Минская область укрепила позиции абсолютного лидера уборочной кампании страны. Хлеборобы центрального региона собрали 2 млн 361 тыс. т зерна с учетом рапса.

28 августа губернатор Минской области Алексей Кушнаренко отметил передовиков жатвы прямо в поле. Среди лучших - комбайнер Павел Шутило (свыше 7 тыс. т намолота) и водитель Виталий Кишко (более 8 тыс. т на перевозке зерна).

Павел Шутило, механизатор ОАО "Кухчицы":

"В этом году очень большое внимание нам уделило государство. Спасибо всем. Подготовка почвы была идеальной, посевы были идеальными, помех не было никаких. Все участвовали в этой уборке".

Общий намолот хозяйств по всей стране составил более 8,8 млн т зерна с учетом рапса.