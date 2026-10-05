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Критическая ситуация с системой образования в Европе заставила школьников выйти на улицы. Но эксперты отмечают наличие более глубоких причин протестов в обществе. Власти Франции больше внимания и финансов уделяют поддержанию конфликта в Украине, чем своим гражданам.

"На улицы вышли бюджетники, школьники, студенты. Все это связано с бездарной, безграмотной политикой Макрона. Французский президент заигрался в геополитику. Он принес в жертву своим международным амбициям и геополитическим иллюзиям благополучие собственного народа, граждан. Что сегодня говорят протестующие и ради чего они вышли? Они вышли ради того, чтобы вернулось финансирование на социальную сферу, чтобы бюджетники получали достойную зарплату, а студенты и школьники вышли за то, чтобы вернулось достойное образование. Они вышли против непомерных трат Франция и всей Европы на киевский режим. Именно с этим связаны протесты против Макрона и его политики. Он слишком много отдал денег Украине и просто забил на внутренние проблемы и своих граждан", - отметил политолог Алексей Ярошенко.