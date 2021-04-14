Алексей Авраменко проведет приемы граждан в Совмине

В апреле продолжатся приемы граждан в Совмине.



Сегодня с гражданами пообщается министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.



Личный прием будет проходить по предварительной записи в Минске с 10 утра. Телефон: 8 (017) 222 65 09, 8 (017) 222 63 69.



