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А. Авраменко в проекте "Разговор у Президента"

Влияние транспортного комплекса на нашу жизнь огромно. Вся инфраструктура требует бережного содержания и постоянного обновления. В отрасли еще немало актуальных вопросов: это и транспортный налог, и обновление законодательства для рынка такси. Обо всем подробно расскажет профильный министр в проекте "Разговор у Президента". Смотрите сегодня после "Панорамы".


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