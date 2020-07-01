ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

А. Бегун: Лица, проживающие в гостинице, санатории или агроусадьбе, не подлежат регистрации

Алексей Бегун, начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

"

Гостиницы, санаторно-курортные и оздоровительные организации, а также субъекты агроэкотуризма не будут осуществлять регистрацию временно пребывающих в Беларуси иностранцев в течение всего срока их заселения, будь то 10 суток или больше. Указанные субъекты теперь станут напрямую информировать ОВД о таких иностранцах с помощью портала электронных услуг либо иным способом. Лица, оформившие проживание в гостинице, санатории или агроусадьбе, не подлежат регистрации независимо от цели их пребывания: туризм, деловая или частная поездка".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все