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Алексей Беляев: Интерес России в том, чтобы конфликт в Украине закончился
Беляев отметил, что во многих комментариях послеПослания Президентанароду и парламентуговорят, что Лукашенко якобы пытается вновь примерить на себя роль миротворца, поставить себя рядом с кем-то из других лидеров. На это политолог ответил: "Во-первых, Александр Григорьевич не примеряет на себя ничьих ролей, роли как раз играли, например, те наши западные псевдопартнеры, которые при подписании Минских соглашений говорили, как это здорово, важно и нужно, а потом стали (как госпожа Меркель, господин Олланд, господин Порошенко) говорить: "Мы же когда подписывали, мы не собирались их выполнять". Вот это роль, это актерство и позерство".
По словам эксперта, если говорить об условиях мира, то такие условия мира были озвучены, а именно не просто остановить одномоментно военные действия, а еще запретить передвижения войск. "Чтобы не повторилось то, что произошло после подписания Минских соглашений, когда одни остановились на рубежах, а другие то в серые зоны что-то вводят (я про ВСУ сейчас говорю), то пытаются там обмануть проверяющих из ОБСЕ, - вспоминает Алексей Беляев. - Проверяющие приезжают - отводят тяжелую технику от линии соприкосновения, проверяющие уезжают, тут же ее приводят обратно".
Интерес России в том, чтобы этот конфликт закончился. Поэтому вопрос о том, что должны быть гарантии. То есть при любом движении, малейшем поползновении, если увидели, что со стороны (в первую очередь речь идет об Украине, потому что она никогда не соблюдает соглашения) Украины в нарушение этого перемирия началась бы какая-то подвижка на фронте, Россия, конечно, имела бы право на ответные действия.
Именно об этом Президент Беларуси сказал, считает политолог. "Никто не говорит о том, что Лукашенко предложил взять и просто остановить военные действия, обеспечив этим преимущество украинской стороне или российской стороне", - подчеркнул он.
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