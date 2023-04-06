Алексей Беляев провел "Зачетный разговор" с молодежью МИТСО

Я считаю, что важно проводить такие диалоги и для студентов, и для спикером, так как открываются новые возможности как для студентов узнать что-то новое, почерпнуть что-то для своих профессиональных знаний, так и для спикеров узнать какие-нибудь интересные мнения, идеи от подрастающего поколения. Я считаю, что интересно было бы послушать про планы экономического развития Беларуси, например, про логистические какие-то пути, участие в различных союзных объединениях государств.

Алексей Логич, студент МИТСО