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Алексей Беляев провел "Зачетный разговор" с молодежью МИТСО
Какие они - неизменные ценности Беларуси? Какую роль страна играет в геополитической картине мира и какие миротворческие инициативы постоянно исходят от государства? С ответов на эти важные вопросы начал "Зачетный разговор" Алексей Беляев. Являясь ведущим политологом и деканом факультета журналистики БГУ, эксперт знает, как подобрать повестку разговора для каждого учреждения образования. Площадкой для встречи с молодым поколением стал международный университет "МИТСО", где готовят специалистов в области экономики, управления, права, информационных технологий и лингвистики.
Присутствуют в зале юристы, им интересны предстоящие выборы и формирование Всебелорусского народного собрания и вообще перестройка политической системы Беларуси. Присутствуют экономисты: социально-экономическая ситуация как в стране, так и проблемы продвижения белорусских товаров в условиях санкций на внешние рынки, взаимодействие и выстраивание новых отношений в рамках тех экономических инициатив, в которых Беларусь участвует долгое время. В первую очередь сотрудничество с Китаем, разворот и продвижение на Восток и Азию.
Я считаю, что важно проводить такие диалоги и для студентов, и для спикером, так как открываются новые возможности как для студентов узнать что-то новое, почерпнуть что-то для своих профессиональных знаний, так и для спикеров узнать какие-нибудь интересные мнения, идеи от подрастающего поколения. Я считаю, что интересно было бы послушать про планы экономического развития Беларуси, например, про логистические какие-то пути, участие в различных союзных объединениях государств.
На мой взгляд, актуальными темы политического характера, также у нас патриотическое воспитание немаловажное место занимает в стране.
Преимущество формата - возможность услышать друг друга, подискутировать и предложить. В рамках "Зачетного разговора" прошло уже более полусотни встреч.