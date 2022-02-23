Алексей Богданов: Изменения в Конституции позволят Беларуси развиваться поступательно, совершенствуя законодательную систему

Досрочно высказал свою позицию сегодня глава МАРТ. Алексей Богданов убежден -изменения в Конституции позволят нашему государству развиваться поступательно, совершенствуя законодательную систему и самое главное - закрепляя духовные, моральные, нравственные ценности, которым все меньше уделяют внимание в мире.



Досрочное голосование проходит по стране по 26 февраля включительно. Заблаговременно прийти на участки могут белорусы, которые не смогут сделать это в день проведения референдума - в воскресенье, 27 февраля.