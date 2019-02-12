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Алексей Богданов: Сегодня на первый план выходят продвижение и продажи

В программе "24 вопроса" разговор о том, что сегодня происходит с экспортом нашего продовольствия - ведущий Александр Мартыненко пригласил на интервью Алексея Богданова, начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Какие тренды на продовольственном рынке в мире сегодня, и какое место будет на нем занимать Беларусь в ближайшее время? Главный маркетолог аграрного ведомства расскажет о том, как удалось усилить и распространить бренд "Сделано в Беларуси" и поделится мнением, что произвести качественную продукцию - это половина успеха.

"Мы максимально импортозаместили все, что можно произвести в Беларуси качественно. То, что сегодня Беларусь поставляет свою продукцию почти в 100 стран мира, характеризует успешность применяемой стратегии. Но в целом еще есть, над чем работать", - считает начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как повлияет на позиции отечественных сельхозпроизводителей вступление Беларуси в ВТО, в тренде ли сегодня здоровая агрессивность в продвижении товаров и напишет ли автор учебного пособия по каратэ учебник по экспортным продажам? О качестве белорусских продуктов питания и расширении географии их поставок - Алексей Богданов. Смотрите проект "24 вопроса" на телеканале "Беларусь 24".

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