Алексей Дедок рассказал о том, почему согласился на интервью госканалу

"Понимание и осознание отдельных моментов пришло сразу. Все, что произошло в моей жизни за последний год, - вполне закономерные вещи. Было четкое понимание, что одна искра, один неверный шаг - и все! Об этом в интервью АТН рассказал активный участник событий августа 2020 года Алексей Дедок.

Он отметил, что в 2020 году разговор по факту шел не столько о действующей власти или неких отдельных людях, сколько о том, что нужно просто все изменить. Причем те люди, которые высказывались активнее всех, были не готовы взять на себя ответственность.

"Меня пугало осознание, что кто-то из этих людей завтра сможет что-то возглавить, например. Осознание, что с нашей страной в ее границах, с ее государственными символами и в целом с обществом могут произойти скорбные вещи, вплоть до полного исчезновения. Я считаю, что любые изменения должны происходить в форме мирной трансформации, через диалог, через поиск мирных решений", - подчеркнул Дедок.