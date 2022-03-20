Алексей Дзермант о неуемных имперских амбициях польского руководства

Пока Киев пытается на переговорах с Москвой выторговать себе максимально комфортный военно-политический статус, за спиной у них идет процесс дальнейшей фрагментации Украины. Судя по всему, восточно-европейские соседи "Незалежной" уже смотрят на западные ее регионы не в теоретической, а совершенно практической плоскости.



Поездка по железной дороге в Киев склонившихся над картой Украины восточноевропейских стратегов - премьер-министров Польши, Чехии и Словении - Матеуша Моравецкого, Петра Фиала и Януша Янза, а также лидера правящей польской партии "Право и справедливость" вице-премьера Ярослава Качиньского - породила немало кривотолков, слухов и предположений. Выступая на совместной пресс-конференции, пан Качиньский - наиболее серьезный из этой компании - предложил подумать о размещении в Украине миротворческого контингента под эгидой НАТО.



По мнению белорусского политолога Алексея Дзерманта, за подобными предложениями скрываются неуемные имперские амбиции польского руководства, которое просто к разделу украинского пирога боится опоздать.