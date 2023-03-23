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Алексей Кудин рассказал, как его семья стала многодетной
В доме многократный чемпион мира борец MMA Алексей Кудин живетс супругой и пятью детьми. Об этом он рассказал в "Актуальном интервью".
Дом строили в 2017-м, была льготная субсидия - 5%. "Что нравится мне в Беларуси - это спокойствие. Можно отпустить ребенка в школу. Не в каждой стране можно отпустить ребенка в школу. В восемь вечера темно, но я знаю, что он не потеряется, никто к нему не пристанет. Если пристанет, то его быстро упакуют, и поедет он туда надолго. В этом плане порядок".
"У меня пятеро детей, - рассказывает спортсмен. - Старший учится в университете. Один ребенок занимается на скрипке, один сюда в зал ходит, плюс еще ходит на классическую борьбу, у него пять тренировок неделю. Дочка учится в колледже хореографии, класс народных танцев, и младший ходит на гимнастику".
"В наше время было мало залов, мы искали какие-то залы в подвалах. Я лет 7 тренировался в подвале в бойлерной. Представляете, плесень на стенах. Это сейчас классно, окошко, зал, помещение. А там спускаешься в подвал на два уровня, бойлер, мы сделали сами вентиляцию, была сильная плесень на стенах. И вот там я иногда готовился к чемпионатам мира, - подчеркнул спортсмен. - Сейчас в Молодечно Академия MMA, матзал, старейший бойцовский клуб тайского бокса. 4-5 фитнесс центров, еще три частных клуба бойцовских или пять клубов, два зала борьбы и шорты. Пальцев не хватает перечислить, - говорит он. - Иди, занимайся. Демократичный абонемент".
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У супруги Алексея Кудина был старший брат, служил в РОВД, рассказал спортсмен. "У его супруги обнаружили рак желудка, она умерла у него на руках. Работа, служба, трое детей. Он очень ее любил, не смог это пережить, случился инсульт".
Детей взяли под опеку Кудины. "Но что такое опека?! Быть отцом и матерью - другое дело, - рассуждает он. - И мы с супругой детей усыновили".
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