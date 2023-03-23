Алексей Кудин рассказал, считает ли он себя политзаключенным

Я вообще не люблю такое слово "политзаключенный", не понимаю его. Я сам не подавался, но меня признали. Об этом в откровенном интервьюрассказал боец MMA Алексей Кудин.

Спортсмен пояснил:"Я от себя не завишу. Мое имя как логотип берут и используют. И я не могу с ними ничего сделать. Сколько бы я ни говорил, чтобы не использовали мое имя, все равно где-то в интернете кто-то создает страницы от моего имени. С этим невозможно ничего сделать.Там будут обо мне говорить. Я заложник своего имени. Я человек, который всегда представлял Беларусьи продолжаю представлять".

В 2004 году после победы в бое по правилам К1 спортсмену поступило предложение переехать в Польшу и оставаться там по контракту. "Но, понимаете, ментально моя родина здесь, - сказал Алексей Кудин. - Родину невозможно продать, отдать. Я белорус. Я могу приезжать, делиться опытом, выступать. Но как я оставлю страну?Это как бросить отца, мать, оставить их одних и поехать куда-то".

Смотрите все интервью ЗДЕСЬ

Политзаключенным себя не чувствует. "Для меня политзаключенный - это человек, который занимается политикой, который в какую-то оппозицию входит, в какой-то блок оппозиционный, занимается политикой, пропагандистской деятельностью, - определил он. - Я спортсмен. Вот зал, вот ринг. Вот семья, тренировки. Все. Я нигде не бегаю, никого не восхваляю, не принижаю, это дело их".