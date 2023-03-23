Алексей Кудин: Самое тяжелое - это перебороть стресс, взять себя в руки

Что понял за два года заключения после протестов 2020 года,многократный чемпион мираборец MMA Алексей Кудиноткровенно рассказал в интервью.

Самое тяжелое - это перебороть стресс, взять себя в руки, рассказывает спортсмен. "Я 20 лет на спортивной системе, а тут ограничения - нельзя бегать. Допустим, можно отжиматься, но это неполноценные нагрузки для организма. Начинается внутренний стресс".

В ИК № 17, отмечает Алексей Кудин, очень хороший профессиональный зал бокса, фитнес-зал, тренажерный зал с зеркалами, беговые дорожки. "Я был удивлен, когда там увиделхоккейную ледовую площадку,баскетбольную площадку, корты, стадион в полный размер с трибунами, где сотрудники и администрация играют в футбол - целый турнир", - делится впечатлениями он.

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Говоря про бой в Москве 7 марта, спортсмен отметил, чтобыла двоякая ситуация: с одной стороны, он думал, что могут побояться приглашать, потому что организации не захотят связываться, а с другой, была мысль, что все равно пригласят, потому что у него есть имя. "Многие молодые бойцы хотят на мне сделать себе имя. А у меня три года простоя. Несчитая смешанных единоборств, 9 лет я не надевал боксерские перчатки, не выходил, не боксировал, - констатирует он. - Было предложение от HardcoreFC. Вышел, отбоксировал, все отлично. Я не могу, к сожалению, оглашать результат боя на камеру, потому что по контракту это закрытая информация. Скажу, что провел бой достойно и понравился публике".