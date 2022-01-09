Алексей Мухин: Ответные меры на дестабилизацию ситуации в Казахстане должны быть беспрецедентно жесткими

В конце 80-х существовал план "Анаконда". Судя по всему, эта модель применяется снова, только теперь в виде цветных революций. Мы столкнулись с подобным в Украине, Молдове, Грузии. В Беларуси вообще хотели совершить госпереворот. Сегодня в прицеле Казахстан.



Но надо сказать, что такая тактика не очень умна. Мы уже готовы к такого рода спецмероприятиям. И ответ будет жестким. Такое мнение нашему телеканалу высказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.



Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации (Россия):

События в Казахстане можно увязать с двумя фактами. Первое - это предстоящие переговоры Россия НАТО, где Россия выступила с очень жесткими требованиями соблюсти собственную безопасность. И второе - это афилированность Казахстана с КНР, с которой США находятся в состоянии торговой, да и гибридной войны. И судя по всему, эти два фактора сложились и наложились на внутренние противоречия, которые, к сожалению, стали возможны из-за не очень дальновидных действий казахского правительства. Вот и вспыхнуло. Аналогичные условия складывались и на Украине, и в Грузии. В Беларуси происходило несколько по-другому, но там была чисто попытка государственного переворота. Казахская модель рождается на наших глазах, и мы видим, что это модель более жесткая более кровавая из-за подключения к процессу криминальных групп. А у них нет никаких моральных ограничений на убийство, правоохранителей, что собственно мы и видим. Ответные меры должны быть беспрецедентно жесткими.